Adolescente é internado após bater cabeça em treino de futsal na escola

Está internado na Santa Casa de Campo Grande um adolescente de 16 anos que, ontem, se feriu gravemente durante treino de futsal na Escola Municipal Erson Gomes, no Bairro Serraria, em Aquidauana. O jovem bateu com a cabeça durante, ficou inconsciente e foi socorrido desorientado.



De acordo com informações da própria escola, ao disputar uma jogada de bola aérea, o adolescente que está no oitavo ano matutino, foi atingido por um colega e bateu com a cabeça no pilar que sustenta o teto da quadra, e em seguida caiu, batendo novamente com a cabeça, no chão.



Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o pronto-socorro local. Porém, como o estado de saúde piorou, precisou ser encaminhado para a Santa Casa da Capital, onde recebe atendimento especializado.