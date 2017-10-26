Aluna tem celular furtado de dentro da mochila e pai procura polícia

Aquidauana
Familiar garantiu que a escola dispõe de câmeras e as filmagens podem ajudar na investigação
Um homem de 39 anos procurou a Polícia Civil de Aquidauana, depois que a filha teve o celular furtado de dentro da mochila, no Bairro Alto, em Aquidauana.
Conforme o boletim de ocorrência, a menina teria deixado o celular dentro de sua mochila na sala de aula e quando retornou para pega-la não mais encontrou o aparelho.
O familiar registrou na ocorrência, que a escola dispõe de câmeras e as filmagens podem ajudar na investigação. O caso foi registrado como furto.
Atendimento especializado
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Paralisação
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Saúde
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS