Condutor busca moto apreendida em blitz e descobre que aliança sumiu do molho de chaves

BR-262
Apesar de caso ter ocorrido há dias, só foi registrado na Polícia Civil nesta quarta-feira (25)
Um homem de 59 anos teve a motocicleta apreendida durante blitz da PRF (Polícia Rodoviária Federal), no último dia 16 de outubro, no km 496, da BR-262, em Aquidauana. O problema é que ao retornar para buscar o veículo, no último dia 19 de outubro, descobriu que sua aliança anexada ao molho de chaves havia desaparecido.
Apesar de caso ter ocorrido há dias, só foi registrado na Polícia Civil nesta quarta-feira (25).
Conforme o boletim de ocorrência, o motociclista se deslocava de Aquidauana para Campo Grande, quando se deparou com uma blitz da PRF, próximo a igrejinha, sentido a Campo Grande.
Durante a abordagem, os agentes constataram que o documento do veículo estava atrasado e a motocicleta foi guinchada novamente a Aquidauana.
A vítima alega que sua aliança estava presa ao molho de chaves do veículo, mas no último dia 19, quando retirou o veículo a joia havia desaparecido.
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