Funcionária da Prefeitura tem bolsa furtada dentro do local de trabalho

Aquidauana
Caso aconteceu por volta das 11h20 da manhã de hoje
Servidora da Prefeitura de Aquidauana teve a bolsa com documentos pessoais e outros pertences furtada no final da manhã desta segunda-feira, no local de trabalho. A vítima está lotada na secretaria "Geração de Renda". De acordo com uma testemunha, o autor seria um homem gordo, que chegou ao local em uma moto Titan escura e fugiu.
Conforme registrado no boletim de ocorrência, a mulher relatou que por volta das 11h20, recebeu outra servidora que havia ido à secretaria para buscar gêneros alimentícios. A vítima acompanhou a colega até o fundo da unidade, para fazer a entrega, deixando sua bolsa na recepção, onde não havia ninguém.
Logo após efetuar a entrega, ela voltou para a recepção e percebeu que o objeto havia desaparecido. Um jovem que auxilia no transporte dos materiais afirmou ter visto um homem baixo e gordo chegando ao local em uma moto modelo Titan preta, e depois saindo com algo que poderia ser a bolsa. O caso foi denunciado à Polícia Civil.
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