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Bondade

Em nome do amor, aquidauanenses se mobilizam em pastelada solidária

A ação tem como objetivo custear as despesas do tratamento de um câncer de mama, diagnosticado já há alguns meses

Schimene Duque Weber

Publicado em 02/11/2017 às 13:00

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A rotina deste feriado teve um compromisso de bondade. Diferentemente da visita aos cemitérios, muitas vezes marcada por uma triste nostalgia, ou da oportunidade de aproveitar a data para descansar até mais tarde, um grupo de aquidauanenses acordou bem cedo nesta quinta-feira, 02, para um compromisso movido pelo amor.

Desde as 2 horas da madrugada, dezenas de voluntários formados por amigos e familiares da estudante de administração da UFMS, Elyn Nepomuceno, de 32 anos, começaram os preparativos para a produção dos pastéis que começariam a ser entregues próximos ao horário do almoço. 

A ação tem como objetivo custear as despesas do tratamento de um câncer de mama, diagnosticado já há alguns meses. Surpreendendo a todas as expectativas, todos os ingredientes para a preparação foram doados por instituições, políticos e amigos. Ao todo, foram vendidos, em poucos dias, mais de 10 mil unidades. 

Para atender a toda esta demanda, não faltou gente disposta a ajudar. As equipes foram bem divididas e entre as tarefas sempre tinha um intervalo para a descontração. E para receber os "clientes" e entregar os pastéis, mesmo com o cansaço, Elyn surpreende a todos com um sorriso encantador.

Finalizando, ela aproveita para agradecer toda a colaboração e carinho dos voluntários e de todos que compraram os bilhetes. “Sem vocês, nada seria possível”, disse.

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