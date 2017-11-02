Segundo Inmet, feriado deve ter clima estável em Aquidauana

Previsão do Tempo
O Instituto prevê mínima de 19ºC e máxima de 36ºC para esta quinta-feira
De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o feriado de Finados desta quinta-feira (02) deverá ter o clima estável.
Com ventos fracos e moderados no decorrer do dia, o Instituto prevê mínima de 19ºC e máxima de 36ºC, sem previsão de pancadas de chuva isoladas.
A umidade mínima deverá permanecer em 40% e, a máxima, em 85%.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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