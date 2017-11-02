Segundo Inmet, feriado deve ter clima estável em Aquidauana

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o feriado de Finados desta quinta-feira (02) deverá ter o clima estável.

Com ventos fracos e moderados no decorrer do dia, o Instituto prevê mínima de 19ºC e máxima de 36ºC, sem previsão de pancadas de chuva isoladas.

A umidade mínima deverá permanecer em 40% e, a máxima, em 85%.