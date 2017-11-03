Inmet prevê possibilidades de chuva no decorrer do dia

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) anuncia possibilidade de chuva nesta sexta-feira (03). Segundo a previsão, podem ocorrer pancadas de chuvas isoladas no decorrer do dia, principalmente durante a tarde e a noite.

A temperatura mínima deve permanecer em 22ºC e, a máxima, em 32ºC.

Ainda de acordo com o Instituto, é possível que hajam rajadas de vento no município.