Inmet prevê possibilidades de chuva no decorrer do dia

Meteorologia
De acordo com o Instituto, podem ocorrer pancadas isoladas de chuva no decorrer do dia
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) anuncia possibilidade de chuva nesta sexta-feira (03). Segundo a previsão, podem ocorrer pancadas de chuvas isoladas no decorrer do dia, principalmente durante a tarde e a noite.
A temperatura mínima deve permanecer em 22ºC e, a máxima, em 32ºC.
Ainda de acordo com o Instituto, é possível que hajam rajadas de vento no município.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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