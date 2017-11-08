Quarta-feira será de temperaturas ligeiramente elevadas, diz Inmet

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esta quarta-feira terá temperaturas ligeiramente elevadas, sendo a mínima de 24ºC e, a máxima, de 33ºC.

O Inmet também alerta para possibilidades de chuva durante todo o dia, principalmente durante a tarde, quando poderão haver trovoadas em áreas isoladas de Aquidauana.