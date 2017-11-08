Quarta-feira será de temperaturas ligeiramente elevadas, diz Inmet

Meteorologia
A temperatura mínima será de 24ºC e, a máxima, de 33ºC
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esta quarta-feira terá temperaturas ligeiramente elevadas, sendo a mínima de 24ºC e, a máxima, de 33ºC.
O Inmet também alerta para possibilidades de chuva durante todo o dia, principalmente durante a tarde, quando poderão haver trovoadas em áreas isoladas de Aquidauana.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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