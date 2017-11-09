Com novo aumento no preço da gasolina, administradores de postos e clientes sentem diferença no bolso

O jornal "O Pantaneiro", na última terça-feira (07), noticiou o aumento do preço da gasolina e do óleo diesel nas refinarias da Petrobras no País. O reajuste foi de 0,6% e 2,5%, respectivamente. Agora, os administradores de postos de gasolina e os clientes sentem a diferença pesar no próprio bolso.

O gerente Joelson da Silva Benevides, gerente de um posto de Aquidauana, afirmou que, para tentar manter um preço mais baixo, precisa fazer a venda do combustível somente no dinheiro ou no cartão de débito. "Aqui no posto, estamos vendendo a R$3,85, mas somente à vista. Tentamos manter um valor diferenciado porque a margem está muito apertada, mas está difícil trabalhar por causa desses reajustes", explicou.

Ele ainda afirmou que, mesmo estando abaixo dos valores do mercado, já houve um aumento. "Há uma semana, estávamos trabalhando com um valor menor. Agora, com esse novo valor, não temos como não repassar essa diferença para o cliente. O preço ficou muito fora da realidade", disse.

O entrevistado disse que, ainda que com o preço disparado, o diferencial segue sendo a fidelidade da clientela. "Nós temos alguns clientes que já conhecem a marca, já conhecem o serviço que nós prestamos, então nós conseguimos manter a clientela", finalizou.

O auxiliar de serviços gerais Gilberto Ávalo, de 38 anos, também falou com a equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" e explicou que o aumento da gasolina reflete diretamente no valor cobrado pelo seu trabalho. "Com esse preço, tenho que aumentar o valor do meu serviço, pois preciso do carro para ir até a casa da pessoa realizar o meu trabalho", pontuou.

Com o reajuste, a busca de alternativas para locomoção está sendo feita com ainda mais firmeza. "Quando eu posso, eu vou a pé. A cada vez, a gasolina está mais e mais cara", finalizou.

Reajuste

Em nota, a Petrobras justificou o aumento que passou a vigorar hoje como consequência “do aumento das cotações dos produtos e do barril do petróleo no mercado externo, influenciado pela geopolítica internacional, assim como pela continuidade da política de contenção da oferta pela Organização dos Países Produtores de Petróleo (Opep)”. Também contribuiu para a alta dos derivados, “a depreciação do valor do real frente ao dólar”.

O reajuste no preço da gasolina nas refinarias é o quarto consecutivo concedido pela estatal este mês. Depois de iniciar outubro em queda (-0,2%), a gasolina subiu 0,9% no dia 2 e 3,6% no dia 4. Já o diesel, que também havia começado o mês em queda - 0,4% - já acumula três aumentos no mês.