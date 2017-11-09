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Dignidade

Moradores de rua recebem amparo e tratamento médico

Foram oferecidos serviços de saúde como tratamento de alcoolismo

Renan Nucci

Publicado em 09/11/2017 às 16:31

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A equipe da Secretaria de Assistência Social, em parceria com a Polícia Militar, realizou atendimento às pessoas em situação de rua na região do Mercado Municipal de Aquidauana. Na oportunidade, foi possível atender os usuários com acolhimento para tratamento referente ao álcool, a volta para o município de origem e articulação com o Hospital Regional para internação de um usuário devido a gravidade de saúde.


"Fizemos uma abordagem social com o objetivo de executar ações que visam atender estas pessoas em situação de rua para que os mesmos possam receber orientações dos encaminhamentos realizados pela equipe da assistência social" explica o secretário Marcos Chaves.


Segundo Chaves, tudo o que compete à SAS em relação a pessoa em situação de rua tem sido realizado pela equipe técnica do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e muitos casos são referenciados e crônicos porque são resistentes aos atendimentos e encaminhamentos devido ao histórico de trajetória de rua.


"A SAS tem intensificado ações em pontos da cidade onde há concentração de população em situação de rua como rodoviária e mercadão, mas infelizmente em sua grande maioria os usuários não aceitam tratamento, mesmo sendo encaminhados as instituições parceiras retornam ao convívio das ruas" pontua Chaves. A SAS informa ainda que vai continuar promovendo ações como esta a fim de erradicar a situação auxiliando pessoas que esteja nesta situação .

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