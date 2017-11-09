Pancadas de chuva isoladas devem continuar atingindo Aquidauana

Previsão do Tempo
Previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as pancadas de chuva devem continuar atingindo Aquidauana nesta quinta-feira (09).
A tendência é de que, hoje, a mínima seja de 23ºC e, a máxima, de 34ºC, com ventos moderados e com rajadas.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS