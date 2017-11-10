Felipe Orro prestigia posse de 79 aprovados em Concurso de Aquidauana

O deputado estadual Felipe Orro (PSDB) prestigiou na manhã de hoje (10) a posse de 79 aprovados no concurso de 2016 que passam a integrar o quadro de servidores efetivos do município de Aquidauana. O parlamentar destacou a gestão eficaz e a responsabilidade fiscal da Prefeitura, que concluiu a posse de todos os aprovados no certame.

"Sabemos que no cenário nacional, os municípios enfrentam grandes dificuldades administrativas. Mas graças à responsabilidade fiscal do prefeito Odilon Ribeiro e sua equipe, o município de Aquidauana tem conseguido executar suas ações em prol da população", destacou Felipe Orro.

O Prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro (PSDB), tem avaliação semelhante a respeito das dificuldades que os municípios brasileiros enfrentam para tocar suas administrações. "Nessa crise, eu vejo que Aquidauana parece estar respirando novos ares, e todos tem nos ajudado muito. Eu quero dar as boas-vindas aos empossados, espero que vocês cumpram o papel de bons servidores", discursou.

Quase um ano após a realização do concurso que ofereceu mais de 400 vagas em dezenas de áreas de atuação, o município concluiu a posse dos aprovados. Orro ressalta a necessidade dos novos servidores prestarem um serviço de excelência à população.

"Só tenho a desejar a esses novos servidores que toquem suas carreiras com muito empenho. A população espera muito da atuação de nós que atuamos na vida pública e devemos nos dedicar para oferecer os serviços da melhor forma para as pessoas", concluiu o deputado Felipe Orro.