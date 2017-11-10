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Falta de Segurança

Tráfego de carretas no cruzamento da Duque de Caxias causa preocupação na população

Cruzamento da Duque de Caxias, esquina com Giovani Toscano de Brito, constantemente registra acidentes de trânsito

Schimene Duque Weber

Publicado em 10/11/2017 às 08:39

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Na noite da última quinta-feira (09), uma cena já constante assustou quem transitava pelo cruzamento da Duque de Caxias, na esquina com a Giovani Toscano de Brito: uma carreta carregada de carvão quase arrebentou todos os fios elétricos da rua, e só conseguiu parar a tempo porque pessoas que estavam na região gritaram e fizeram alarde sobre a situação.

Após o susto, a ROTAI foi até o local para dar proteção no trânsito, seguida pela Polícia de Trânsito, que mediu a altura da carga e acabou multando o motorista da carreta. Foi constatado que a carga estava muito alta, medindo 4,80m, enquanto o permitido no local é de 4,40m.

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Uma equipe da Simasul Siderurgia LTDA, em um caminhão, também foi averiguar a situação e prestar socorro ao motorista, que ficou parado no cruzamento por três horas. Ainda no local, foi constatado que a fiação está mais baixa do que o normal, e precisaram transportar uma fiada inteira da carga para que o trajeto pudesse ser finalizado. Por volta das 23h04, a carreta conseguiu seguir o percurso até a sede da Simasul, onde iniciou o descarregamento do carvão. 

Na manhã desta sexta-feira, o carreteiro ainda estava na sede da Simasul

Segurança

O motorista da carreta, identificado como Alex, falou com a equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" e informou que estava vindo de Coxim em um trajeto já conhecido, mas que esse problema aconteceu pela primeira vez. Ele aproveitou para fazer um apelo às autoridades competentes. "A gente queria que o prefeito fizesse uma estrada para que a gente não precisasse passar pelo meio da cidade. Já pensou se um caminhão desse tomba por cima de um carro?", disse. 

O proprietário do bar da esquina, que prefere ser identificado como Zé, falou que acidentes de trânsito na região são comuns. "Aqui, a gente vê de tudo. Quando não acontece nada, é um acidente de bicicleta. Já essas carretas de carvão sempre arrebentam os fios, prejudicando até o semáforo. Da última vez, levaram dois dias pra arrumar", disse.

Ele ainda se queixa sobre o posicionamento das autoridades competentes sobre o assunto. "Eles falam que vão fazer tubulação por baixo, mas até agora nada. Desde quando eu estou aqui, esse cruzamento sempre foi um problema e ninguém resolve. Nós não temos segurança nenhuma", finalizou.

Na manhã desta sexta-feira (10), o samáforo do local ainda está em alerta.

 

*Fotos: Rhobson Lima e Luiz Guido Junior

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