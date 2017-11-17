Pancadas de chuva com trovoadas atingem Aquidauana

Previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que, nesta sexta-feira (17), o céu estará fechado e, consequentemente, o dia será chuvoso.

Durante todo o dia, haverão pancadas de chuva com trovoadas isoladas em todo o município.

A tendência é de que a temperatura mínima seja de 26ºC e, a máxima, de 34ºC.