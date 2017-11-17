Pancadas de chuva com trovoadas atingem Aquidauana

Meteorologia
Apesar das temperaturas elevadas, a sexta-feira deverá ser chuvosa
Previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que, nesta sexta-feira (17), o céu estará fechado e, consequentemente, o dia será chuvoso.
Durante todo o dia, haverão pancadas de chuva com trovoadas isoladas em todo o município.
A tendência é de que a temperatura mínima seja de 26ºC e, a máxima, de 34ºC.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS