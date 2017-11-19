Comerciantes divergem sobre movimento de vendas para o Natal em Aquidauana

Enquanto alguns comerciantes estão felizes com a chegada das festas de final de ano, principalmente com o Natal, outros estão preocupados com o número das vendas, tendo em vista o cenário econômico desta mesma época em 2016 e o cenário atual, em novembro de 2017.

A comerciante Mari Ximenes, que já trabalha no ramo há 22 anos, é uma das pessoas que demonstra otimismo e contentamento com as vendas de artigos natalinos, decoração e presentes. "Está tudo ótimo e eu acho que estou até atrasada, porque o pessoal já está procurando desde o início de novembro", explicou.

Sobre a preparação e abastecimento do estoque, ela disse que está tudo "a mil". "Já fomos para São Paulo três vezes, estamos esperando a chegada de novas mercadorias e os importados também estão em alta. Está tudo bombando e eu acho que esse é um dos melhores natais para mim", contou com exclusividade à equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro".

Por outro lado, a comerciante Rosana Rodrigues, de 61 anos, que é proprietária de uma banca há 17 anos, demonstrou preocupação. "Apesar de ainda ser cedo, as vendas e a procura estão bem quietas", disse.

Em sua loja, os artigos natalinos chegaram recentemente. "As nossas encomendas chegaram na semana passada, mas bem poucas pessoas vieram procurar até agora. Acredito que vão deixar mais para o começo do mês, quando cai o salário", pontuou.

Ela ainda comentou sobre essa mesma época, no ano passado. "No ano passado a loja estava bem mais movimentada do que hoje, ainda que em novembro. Nós sempre vivemos à espera de dias melhores, então a gente acredita, mas esse ano estamos sendo cautelosos. O brasileiro, em geral, não está gastando muito. Falta dinheiro no comércio, em geral", finalizou.

Previsões Econômicas

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) prevê que o Natal de 2017 terá aumento nas vendas, após dois anos consecutivos de queda.

De acordo com dados divulgados, a CNC prevê avanço de 4,3% no varejo, o equivalente a uma movimentação financeira nacional de R$ 34,3 bilhões até o mês de dezembro.

*Com informações do G1