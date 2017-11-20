Mulher encontra família que já procurava há 53 anos

O site "Aquidauana Notícias" , que recebeu o primeiro pedido de ajuda da filha de Renilda, identificada apenas como Patrícia, pediu ajuda da imprensa local, grupos de WhatsApp e Facebook e todo o esforço deu resultado.

Após passar 53 anos longe e completamente sem notícias da família, Renilda Rodrigues Rondon pode ficar feliz, já que encontrou, no último final de semana, as pessoas por quem procurou durante todo esse tempo.

Informações dão conta de que, na tarde do último sábado (18), chegou na casa de Kleber Gaeta um senhor identificado como Laudelino Rodrigues, dizendo que sua esposa ficou sabendo que parentes dele estavam a sua procura. "A dona Renilda é minha sobrinha", disse, emocionado e surpreso com a situação.

A equipe do site "Aquidauana Notícias" entrou em contato com Renilda e Patrícia, que fizeram contato com Laudelino e ainda agradeceram às pessoas que ajudaram nas buscas.

No domingo (19), quando a equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" noticiou o caso, as informações vieram à tona e com outras novidades. Um rapaz de Cuiabá, no Mato Grosso, teria se sensibilizado com a história e resolveu ajudar, passando várias informações sobre parentes de Renilda que moram em Campo Grande, como Rute, sua irmã.

Após entrarem em contato, ainda encontraram mais parentes, como tios, tias e sobrinhos e já organizam um encontro familiar, para que a saudade se torne só mais uma lembrança do passado e que a alegria e paz por estarem juntos, agora, tome conta de todos.