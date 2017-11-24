Prefeitura deve levar duas semanas pra refazer drenagem no Guanandi

Equipes da Prefeitura Municipal de Aquidauana trabalham para recuperar o sistema de drenagem do Bairro Guanandi, atingido pelas fortes chuvas dos últimos dias. A previsão é de que os trabalhos levem pelo menos mais duas semanas para serem encerrados.

Nesta sexta-feira, a equipe de reportagem fotografou maquinário pesado operando no cruzamento da Rua Quintino Bocaiuva com a Rua João Castro de Almeida. O sistema de drenagem, conforme apurado, ficou bastante prejudicado e será refeito.