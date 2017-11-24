Prefeitura deve levar duas semanas pra refazer drenagem no Guanandi

Obras
Sistema foi prejudicado pelas fortes chuvas
Equipes da Prefeitura Municipal de Aquidauana trabalham para recuperar o sistema de drenagem do Bairro Guanandi, atingido pelas fortes chuvas dos últimos dias. A previsão é de que os trabalhos levem pelo menos mais duas semanas para serem encerrados.
Nesta sexta-feira, a equipe de reportagem fotografou maquinário pesado operando no cruzamento da Rua Quintino Bocaiuva com a Rua João Castro de Almeida. O sistema de drenagem, conforme apurado, ficou bastante prejudicado e será refeito.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS