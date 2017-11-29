Aposentada doa livros com temas variados a pedido do neto, no Bairro Alto

Pela segunda vez a aposentada Cenir Vareiro da Silva, de 73 anos, moradora no Bairro Alto, em Aquidauana, doa livros do neto que é cabo da Polícia Militar e hoje mora em Campo Grande. O próprio policial, Paulo Roberto, já sem espaço para tantas publicações, recomendou que a avó distribuísse a quem tivesse interesse.

Na frente de casa, Cenir expôs o material. "Foi ele mesmo que me disse, veio aqui, escolheu os livros e disse para doar, mas nunca pra jogar no lixo. Então, fico muito feliz quando passa alguém aqui, pega e diz que o livro vai ser útil", disse. Aos interessados, o material está disponível na Rua Joaquim Nabuco, em frente ao cemitério.