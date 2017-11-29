Começa hoje a 'XI Assembleia Terena' na Aldeia Água Branca

Começa nesta quarta-feira (29) a 'XI Assembleia Terena', na Aldeia Água Branca, em Aquidauana.

O evento é uma realização do Conselho do Povo Terena e conta com o apoio da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), Aty Guasu Guarani Kaiowá, Conselho do Povo Kinikinau, Conselho do Povo Kadiwéu, Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Ministério Público Federal (MPF), Conselho Indigenista Missionário (CIMI), Coordenadoria Ecumênica de Serviço (CESE), Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), Núcleo de Assessoria Jurídica Popular (NAJUP), Observatório de Conflitos Socioambientais de Mato Grosso do Sul (OBCA/MS) e Vukapanávo (Revista Terena).

Confira, abaixo, a programação da assembleia, que será realizada até o próximo dia 2 de dezembro.

29 de novembro

17h - Chegada das Lideranças;

18h - Janta;

19h - Abertura com a mesa dos Caciques e Lideranças Indígenas e Apresentação de rezas e danças tradicionais Terena, Guarani Kaiowá, Kinikinau e Kadiwéu.

30 de novembro

8h às 11h30 - MESA 1 - Conjuntura da política indigenista no Brasil. Convidados: Lideranças Indígenas, Movimentos Sociais, APIB, FUNAI, CIMI, CTI, RENAP e Juristas para Democracia;

13h às 15h - MESA 2 - Territórios Tradicionais/Sustentabilidade e Meio Ambiente: Mesa com Lideranças e representantes da FUNAI, APIB, Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, Advocacia Geral da União, Procuradoria Especializada da FUNAI, Ministério da Justiça e Conselho Indigenista Missionário;

15h13 às 18h - MESA 3 - Cúpula dos Parlamentares Indígenas;

20h - MESA - Plenária da Juventude Indígena (Comissão da Juventude Terena).

1º de dezembro

8h às 11h30 - MESA 4 - Saúde Indígena;

13h às 15h - MESA 5 - Educação Escolar Indígena;

15h13 às 18h - MESA 6 - Plenária das Mulheres Indígenas

20h - Reunião dos Pesquisadores Terena;

2 de dezembro

8h às 11h30 - MESA 7 - Avaliação do movimento e construção da agenda política, Informes da CNPI e Encaminhamentos, Documento Final e Encaminhamentos e Encerramento.