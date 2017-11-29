PROCURA-SE: Filhote de Basset Cofap desaparecida

Uma filhote de Basset Cofap que atende pelo nome de Lolla está desaparecida desde o último dia 22 de novembro, por volta das 18h, em Aquidauana.

De acordo com informações da dona, identificada como Branca Mendes de Oliveira, a cachorra é da cor Nutella e tem os olhos verdes. Ela sumiu de sua casa, localizada nas proximidades da Rodoviária Municipal e, desde então, tem feito grande falta à família que, inclusive, está doente pela falta do animal.

Caso existam informações sobre o paradeiro da filhote, é possível entrar em contato pelos telefones (67) 99245-1717 e (67) 99282-2167. A dona oferece recompensa.