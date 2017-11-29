Sanesul contém vazamento e água deve voltar em breve

Vazamento
Empresa afirmou que até às 17 horas o atendimento deve ser normalizado
A Sanesul (Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul) consertou vazamento de água na Rua Duque de Caxias, no Bairro Alto, que, segundo informações de populares, começou na manhã desta quarta-feira (29). A empresa afirmou que em algumas residências a água jpa voltou, mas que o atendimento será normalizado até às 17 horas.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS