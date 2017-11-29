Sanesul contém vazamento e água deve voltar em breve

A Sanesul (Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul) consertou vazamento de água na Rua Duque de Caxias, no Bairro Alto, que, segundo informações de populares, começou na manhã desta quarta-feira (29). A empresa afirmou que em algumas residências a água jpa voltou, mas que o atendimento será normalizado até às 17 horas.