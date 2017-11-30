Quinta-feira será de muita chuva e trovoadas em Aquidauana

Meteorologia
Previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Seguindo o mesmo roteiro dos últimos dias, as pancadas de chuva e as trovoadas continuam a atingir Aquidauana nesta quinta-feira (30).
De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), durante a manhã e a noite o céu estará nublado e existe a possibilidade de chuva isolada em algumas regiões do município. Durante a tarde, além a chuva, os aquidauanenses também podem esperar por trovoadas isoladas.
A tendência é de que a temperatura mínima seja de 24ºC, enquanto a máxima não ultrapassa os 33ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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