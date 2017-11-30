Quinta-feira será de muita chuva e trovoadas em Aquidauana

Seguindo o mesmo roteiro dos últimos dias, as pancadas de chuva e as trovoadas continuam a atingir Aquidauana nesta quinta-feira (30).

De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), durante a manhã e a noite o céu estará nublado e existe a possibilidade de chuva isolada em algumas regiões do município. Durante a tarde, além a chuva, os aquidauanenses também podem esperar por trovoadas isoladas.

A tendência é de que a temperatura mínima seja de 24ºC, enquanto a máxima não ultrapassa os 33ºC.