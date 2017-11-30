Suspeito de abuso infantil nega acusações e Polícia Civil aguarda laudos do IML

O assistente pedagógico de 45 anos suspeito de ter abusado de três crianças na creche onde trabalha, em Aquidauana, foi ouvido pela Polícia Civil e negou todas as acusações feitas até o momento.

O Delegado da Polícia Civil Antônio Ribas Jr, que está cuidando do caso, informou com exclusividade à equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" que, durante o depoimento, o suspeito "justificou" os casos. "Ele disse que, na realidade, o trabalho dele seria de auxiliar da professora e, então, ele acabava tendo que levar crianças no banheiro e trocar fraldas. Neste momento, ele acabava tocando em órgãos genitais, mas disse que seria somente para higienização das crianças", explicou.