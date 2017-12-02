Sábado começa com céu encoberto e previsão é de mais chuva

Previsão do tempo
Nível do rio subiu 47 centímetros em 12 horas e atinge a marca de 6,94 metros
O sábado (2) começou parcialmente nublado e com previsão de pancada de chuva isolada, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). As temperaturas variam entre 24°C e 32°C, em Aquidauana e região.
No período da tarde, o dia segue nublado com céu encoberto e pancadas de chuva e trovoadas isoladas.
De 1º a 30 de novembro choveu 380,6 milímetros, em Aquidauana, o que corresponde a 137,5% a mais do que o esperado para todo o mês. Até a manhã desta sexta-feira, 1º de dezembro, o nível do rio atingiu a marca de 6,94 metros, conforme a defesa civil municipal.
Dados de chuva
Conforme o meteorologista Natálio A. Filho, baseado em dados da Uniderp – USP – Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), do dia 1º a 30 de novembro choveu 380,6 milímetros, quando o esperado era de 160,7 milímetros. O total acumulado corresponde a 137,5% a mais do que o previsto.
Somente na quinta-feira, 30 de novembro, a cidade pantaneira registrou 58,6 milímetros de chuva e a previsão é de que caia mais água, principalmente no fim de semana.
O Rio Aquidauana é um dos rios que mais sofre em decorrência do acentuado volume de chuvas que caracterizam a primavera e o verão da região pantaneira.
Neste momento de alerta, equipe dos Bombeiros em parceria com a Defesa Civil Municipal de Aquidauana e o 9º Batalhão de Engenharia de Combate “Carlos Camisão” somam esforços para atender a necessidade da comunidade, principalmente da população ribeirinha.
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