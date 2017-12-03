Após discussão, homem ameaça esposa e sogros de morte

No final da tarde do último sábado (02), um homem de 28 anos, identificado como G. M. C., foi preso após agredir sua esposa, A. C. C. B., de 18 anos, no Bairro Serraria. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelos vizinhos, que notaram a briga que estava acontecendo na Rua Carlos Camisão.

A equipe policial compareceu ao local e conversou com o casal envolvido. O autor informou que havia se desentendido com a esposa e, no calor do momento, gritava muito alto, o que teria chamado a atenção dos denunciantes. A vítima confirmou a briga e informou ainda que o homem a ameaçou, dizendo "se você separar de mim, eu faço da sua vida um inferno! Mato você, seu pai e sua mãe". Ela também disse que foi agredida com um soco em sua cabeça, apertões no braço e um empurrão, mas não apresentava lesões aparentes.

Diante dos fatos, o acusado foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia de Aquidauana para as demais providências.