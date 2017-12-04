Capotamento na BR-262 deixa cinco feridos, entre eles criança de 2 anos

Um acidente na BR-262 na tarde deste domingo (3) deixou cinco feridos, entre eles uma criança de dois anos. As vítimas estavam em um Fiat Siena, branco, com placas de Ladário, que capotou após o pneu estourar, próximo ao km 502.

O acidente foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e as vítimas foram levadas ao Pronto Socorro de Aquidauana.

No carro estavam uma mulher de 55 anos, três jovens de 19, 22 e 25 anos, além de uma criança de dois anos.

Todos já estavam fora do carro quando os Bombeiros chegaram e apesar de alegarem não ter sofrido ferimentos aceitaram o transporte até uma unidade hospitalar.