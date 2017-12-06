Funcionário terceirizado morre após inalar gás durante acidente na Simasul

Conforme apurado pela equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" , o acidente envolveu nove trabalhadores que estariam limpando um dos fornos do local.

O acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira (06) na siderúrgica Simasul fez uma vítima fatal. O funcionário terceirizado pela empresa, Fernando Fausto, que fazia reparo e manutenção na montagem industrial, veio a óbito após inalar o gás da queima de carvão no local.

Informações preliminares dão conta de que o Corpo de Bombeiros de Aquidauana e os Técnicos de Segurança da empresa realizaram os primeiros socorros de todos os envolvidos. Os outros oito trabalhadores foram encaminhados ao PS Municipal para os procedimentos cabíveis e, até o momento, não há novas informações sobre o quadro clínico dos mesmos.

Nota Oficial

Após o ocorrido, o departamento jurídico da Simasul lançou uma nota oficial. Confira, na íntegra, o texto divulgado pelo advogado da empresa:

"A empresa Simasul Siderurgia vem a público esclarecer que o acidente ocorrido na manhã da quarta-feira (6/12) envolveu seis trabalhadores, sendo três de empresa terceirizada e três da própria siderúrgica, os quais inalaram gás ao tentar socorrer os primeiros.

Lamentavelmente, um dos funcionários da empresa terceirizada foi a óbito, no entanto a Assessoria Jurídica da siderúrgica esclarece que entre o fato e a chegada dos bombeiros, as vítimas foram atendidas pelo técnico de segurança da empresa, que fez os procedimentos iniciais de primeiros socorros.

A empresa lamenta o ocorrido e informa que está prestando todo o auxílio à família da vítima".

*Matéria alterada às 14h53 para acréscimo de informações