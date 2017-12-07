7º BPM de Aquidauana divulga balanço de ações dos últimos 11 meses

O 7º Batalhão da Polícia Militar de Aquidauana divulgou, nesta quinta-feira (07), o balanço geral dos serviços prestados à sociedade nos últimos 11 meses.

Conforme apurado, em 2017, até o momento, foram registradas 455 operações, 11.951 abordagens à pessoas, 7.002 abordagens a veiculos, 33 veículos (produtos de furto e roubo) recuperados, 38 armas de fogo apreendidas, 133 foragidos da justiça capturados, 95kg de drogas apreendidas, 986 prisões e 1.742 autos de infrações de trânsito lavrados, na intenção de impedir crimes e acidentes de trânsito.

Ainda de acordo com as informações divulgadas, todas as ações, preventivas ou repressivas, tiveram como objetivo garantir a segurança das pessoas da região e seus respectivos bens.

*Com informações da Assessoria de Comunicação do 7º BPM