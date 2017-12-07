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Convênio para reforma de poliesportivo é assinado; obra deve custar R$ 505 mil

Prefeito garante que Aquidauana voltará a sediar grandes eventos para a comunidade

Daniele Valentin

Publicado em 07/12/2017 às 12:15

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O prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro assinou em Campo Grande, junto ao governador Reinaldo Azambuja, o convênio para reforma do Ginásio Poliesportivo de Aquidauana, que está fechado desde 2013. O convênio está orçado em R$ 505 mil, mas para que as obras iniciem município deve colaborar com a contrapartida, de R$ 45 mil.

A reforma do Poliesportivo de Aquidauana está orçado em R$ 505 mil reais, que serão financiados pelo Governo do Estado via Fundesporte e Fundo de Investimentos Esportivos (FIE/MS).

Mas para que a obra aconteça, deste montante, a prefeitura irá colaborar com uma contrapartida de R$ 45 mil reais, de recursos próprios do município, que o prefeito Odilon Ribeiro afirmou que já estão garantidos para que a reforma inicie, tão logo o governo concluir o processo de contratação.


A indicação n. 074/2017 de pedido de reforma urgente, atendida pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, foi solicitada pelo vereador Yossef Saliba (PDT).

Acompanharam a agenda, a vice-prefeita Selma Suleiman, o coordenador regional da Casa Civil, Zelito Ribeiro, deputados estaduais, o ex-vice prefeito, Vanildo Neves, além de vereadores e secretários.

"A presença de todos nós aqui mostra o tamanho do impacto que esse investimento terá na cidade. Todos os setores da cidade serão beneficiados. Pois, Aquidauana voltará a sediar grandes eventos para a comunidade, para os desportistas", frisou o prefeito.

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