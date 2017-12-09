Homem perde controle de veículo e causa acidente na Avenida Pantaneta

Trânsito
Ele teria conseguido desviar de uma árvore, de um monte de terra e brita, mas acabou batendo no muro de uma residência
Um homem ainda não identificado causou um acidente na Avenida Pantaneta no início da noite da última sexta-feira (08), por volta de 19h15.
Informações dão conta de que o motorista seguia no endereço citado quando, na esquina com a Rua Teodoro Caforo, no Bairro Alto, perdeu o controle do seu veículo. Ele teria conseguido desviar de uma árvore, de um monte de terra e brita, mas acabou batendo no muro de uma residência.
O condutor não foi encontrado no local e, até o momento, não se sabe o que teria motivado a perda de direção.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS