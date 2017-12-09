Homem perde controle de veículo e causa acidente na Avenida Pantaneta

Um homem ainda não identificado causou um acidente na Avenida Pantaneta no início da noite da última sexta-feira (08), por volta de 19h15.

Informações dão conta de que o motorista seguia no endereço citado quando, na esquina com a Rua Teodoro Caforo, no Bairro Alto, perdeu o controle do seu veículo. Ele teria conseguido desviar de uma árvore, de um monte de terra e brita, mas acabou batendo no muro de uma residência.

O condutor não foi encontrado no local e, até o momento, não se sabe o que teria motivado a perda de direção.