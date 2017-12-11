Chuva vai embora e segunda tem previsão de 38°C na região Pantaneira

Previsão do tempo
O céu deve permanecer nublado
Após sequência chuvosa em Mato Grosso do Sul, o tempo deve firmar nesta segunda-feira (11). Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) não deve chover e as temperaturas na região Pantaneira variam entre 22 e 38°C.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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