Dia promete ser quente, mas com chuvas isoladas em Aquidauana

Previsão do tempo
Temperatura máxima prevista é de 35°C
Terça tem previsão de temperatura máxima de 35°C, mas devem ocorrer pancadas de chuva isoladas em Aquidauana e região.
Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteoroloogia), o dia segue parcialmente nublado com chuva isolada, mas à noite a região fica encoberta com névoa úmida.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS