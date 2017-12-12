Prefeitura alerta sobre necessidade de cadastro de crianças para recebimento de presentes

A Prefeitura de Aquidauana alerta a população do município sobre a necessidade do cadastro de crianças carentes para o recebimento dos presentes que estão sendo arrecadados para a distribuição nesta campanha do 'Natal da Esperança'.

Na manhã desta terça-feira (12), a primeira-dama Maria Eliza Ribeiro esteve na redação do jornal "O Pantaneiro" e explicou que, para fazer o cadastro, os pais ou responsáveis devem procurar qualquer uma das unidades dos CRAS de Aquidauana (um na Vila São Pedro e outro na Nova Aquidauana) e informar o nome, data nascimento e endereço dos(as) filhos(as). Os CRAS de Aquidauana funcionam de segunda a sexta-feira, no horário das 07h às 11h e das 13h às 17 horas.

Vale lembrar que, no ato do cadastro, os pais ou responsáveis receberão uma senha para a criança retirar o brinquedo no dia 16 de dezembro, na tarde de lazer no Estádio Noroeste.

Ela ainda informou que o cadastro não é, de forma alguma, um tipo de restrição. "É algo básico, para podermos ter um controle sobre a distribuição. Se pudéssemos, entregaríamos presentes para todas as crianças, mas a demanda é muito grande e, por isso, estamos pedindo para que os responsáveis façam essa identificação", pontuou.

A primeira-dama aproveitou a oportunidade para agradecer a colaboração dos parceiros, que são o 1º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros, 9º Batalhão de Engenharia e Combate, 7º Batalhão de Polícia Militar, Polícia Militar Ambiental, Estabelecimento Penal de Aquidauana, UFMS, IFMS, Rotary Club, Rotaract Club Aquidauana Universitário, Igreja Avivamento de Deus, Igreja Assembleia de Deus Missões, Igreja Manhã Gloriosa, COPAQ, ABIMC, Associação Comercial e Empresarial de Aquidauana e Igreja Nossa Senhora Imaculada Conceição.

A "cerimônia" de entrega dos presentes começará às 18h do dia 16, com playground, brinquedos infláveis, pipoca, algodão doce e apresentações culturais.