Vila do Natal é sucesso absoluto entre população aquidauanense

A Vila do Natal, montada pela Prefeitura de Aquidauana na Praça dos Estudantes, foi inaugurada na noite da última segunda-feira (11) e considerada, pela administração pública e pelos frequentadores do local, um verdadeiro sucesso. Inúmeros depoimentos nas redes sociais, muitos em tempo real, na hora do evento, dão conta do quanto a festa que abriu oficialmente as comemorações de fim de ano na cidade ‘caiu no gosto’ da população.

O Gerente de Ação Social da Prefeitura Municipal, Marcos Chaves, esteve na manhã desta terça-feira (12) na redação do jornal "O Pantaneiro" e falou um pouco sobre o clima da festa que abre, oficialmente, a campanha do Natal da Esperança. "Ontem nós acompanhamos uma praça lotada, a população correspondeu 100% à Vila do Natal. Bonito foi ver as famílias da nossa cidade. Eu estava lá com a minha família, minhas filhas são pequenas, eu não tive nenhum problema de segurança, tinham muitas crianças no local. Foi um momento único", pontuou.

Ele também agradeceu ao apoio dado por todas as secretarias e autoridades. "Eu gostaria de agradecer à Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiros. A Prefeitura fez a junção de todas as secretarias, todas as pastas estavam trabalhando juntas. A Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, Assistência Social, Cultura, Turismo... Todos estávamos juntos. Aproveito para agradecer também à primeira-dama, Maria Eliza Ribeiro, pois foi ela quem conseguiu reunir todos os recursos e fazer essa campanha maravilhosa", disse.

Festa

A população lotou as dimensões da praça, aproveitando toda a programação e estrutura disponibilizada: brinquedos infláveis, praça de alimentação, ornamentação nas árvores – que viraram cenários para fotos -, exposição do presépio em gesso, que foi cuidadosamente decorado e exposto para visitação.

A solenidade foi conduzida pelo prefeito Odilon Ribeiro, acompanhado da primeira-dama Maria Eliza, da vice-prefeita Selma, do deputado estadual Felipe Orro, vereadores e secretários municipais de Aquidauana, do “bom velhinho” Papai Noel que chegou fazendo a alegria da criançada.

O prefeito Odilon fez o discurso de abertura agradecendo a contribuição e trabalho de todos os servidores municipais envolvidos na ornamentação da praça e na elaboração da programação cultural. Também agradeceu ao apoio das entidades parceiras da campanha, da vice-prefeita Selma, da primeira-dama Maria Eliza e sua equipe, da Câmara de Vereadores e do deputado Felipe Orro, que esteve prestigiando o evento. “Essa comemoração do Natal é de vocês! Nós trabalhamos tanto para investir o que é de vocês, para vocês, para dar o melhor da nossa gestão para essa comunidade. Esse natal é da esperança, da arrecadação, é de fé e união pela nossa cidade, para fazer da nossa cidade, uma Aquidauana feliz. Conto com a ajuda, solidariedade e companheirismo de vocês”, finalizou o prefeito.

Ontem à noite, após a chegada do Papai Noel, a queima de fogos e o acender das luzes de natal, o público prestigiou e se emocionou assistindo a peça teatral “O nascimento de Jesus”, encenada pela Cia Teatral AquidArte. Ainda na concha acústica, que serviu de cenário para o teatro, o público também prestigiou a jovem cantora Gleice Helena e a Banda Marcial Gerson Rufino, da Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro (CEJAR).

Programação

Na Praça dos Estudantes a visitação à casa do Papai Noel poderá ser feita diariamente no horário das 19h às 22 horas, até o dia 07 de janeiro de 2018.

Na concha acústica acontecem diariamente as apresentações culturais, confira:

12/12 – Terça-feira – 19h - Banda Marly Russo; Sexteto de Metais;

13/12 - Quarta-feira – 19 h - Banda Assembleia de Deus; Coral Bela Idade; Banda da Aldeia Bananal;

14/12 - Quinta-feira - Banda Erso Gomes;

15/12 - Sexta-feira - Banda Matilde de Oliveira; Banda da Escola Cejar;

16/12- Sábado - Banda Dóris Mendes de Trindade; Anastadance;

23/12 – Sábado – Missa; Ministério Kerigma (Sta.Teresinha); Teatro do Nascimento de Jesus e Presépio Vivo.

*Com informações da Prefeitura Municipal de Aquidauana e fotos de Isaac Motta