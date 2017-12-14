Condutor de Pálio segue mulher e ameaça: ‘meu pai é delegado, não vou ficar preso’

Um jovem de 24 anos seguiu uma mulher de 38 anos na madrugada desta quinta-feira (14) e ainda ameaçou a vítima. A mulher havia deixado uma lanchonete na Avenida Pantaneta e foi seguida pelo suspeito até a base da Rotai, no Bairro Ovídio Costa II. O condutor ainda ameaçou dizendo que não seria preso, pois o pai é delegado em Jardim.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima deixou a lanchonete por volta das 3h30, acompanhada de dois amigos. Quando retirava o carro percebeu que um carro se aproximou, mas a vítima acreditou que o condutor estacionaria em sua vaga.

A vítima saiu em direção à Rua Oscar Trindade de Barros, mas viu que estava seguida por um carro. A mulher dirigiu no sentido ao Bairro santa Terezinha, quando viu que continuava a ser seguida.

Com medo, a condutora dirigiu até a rua José Duarte, onde está instalada a base Rotai, e estacionou o veículo para ligar e pedir ajuda. Neste momento, o condutor do Pálio, cinza, estacionou atrás e a vítima percebeu que se tratava do mesmo carro que se aproximou na Avenida Pantaneta.

O motorista desceu do Pálio em direção ao carro da vítima, mas em seguida chegaram os dois amigos da vítima e tentaram conversar com o suspeito. Um dos conhecidos da vítima tomou a chave do carro para que o jovem não fugisse antes da chegada da Polícia Militar.

Nesta hora, o rapaz teria começado as ameaças dizendo: “vou te matar, meu pai é delegado em Jardim, tenho curso superior não vou ficar preso". A equipe da Rotai chegou em seguida e os envolvidos foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil e o caso foi registrado como ameaça.