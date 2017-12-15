Nota de falecimento de Idenor Gonçalves

É com profundo pesar que a equipe do jornal O Pantaneiro comunica o falecimento de Idenor Gonçalves, ocorrido no dia 14 de dezembro.

O corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Brum, nº 861, e o sepultamento está programado para às 15h, no Cemitério Municipal.

Desejamos à família e amigos de Idenor os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.

Com informações da Pax Universal de Aquidauana