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Bairro Nova Aquidauana

Com fila e muitas ofertas, Casa de Carne São Francisco abre as portas da 3ª loja

Apostando na região populosa, filial inaugurou neste sábado com ofertas imperdíveis

Daniele Valentin

Publicado em 16/12/2017 às 13:30

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A Casa de Carne São Francisco, marca registrada de qualidade desde 2007 em Aquidauana e Anastácio, abriu as portas de sua terceira loja neste sábado, 16 de dezembro, no bairro Nova Aquidauana. Apostando em uma região populosa, que abrange mais de quatro bairros, o empresário Adriano Leme, de 34 anos, já inaugurou o comércio com ofertas imperdíveis.

Os moradores não perderam tempo diante da novidade e já foram conferir o novo espaço. Elziro Ortiz é morador do bairro há dois anos e está muito empolgado com o açougue perto de casa. “Ficou muito fácil agora, a gente tinha que gastar gasolina. Agora vou vir aqui umas duas vezes na semana. Gostei da promoção. Valeu”, disse.

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Do pucheiro à picanha, a Casa de Carne São Francisco é um açougue completo, onde os clientes encontram os mesmo produtos em qualquer uma das lojas, inclusive a linguiça de dois queijos, lançada na quinta-feira, 14 de dezembro. Com expectativa de boas vendas, os proprietários decidiram abrir o espaço com diversas promoções.

“A região é boa tem muitos moradores, tem muitos clientes que já iam comprar nas outras lojas. Eu espero que com o açougue mais perto, os moradores passem a consumir mais carne, já que também se trata de um produto de alta qualidade”, disse.

Atualmente, a Casa de Carne São Francisco possui 15 colaboradores. Sob supervisão dos proprietários, o novo estabelecimento será gerenciado por uma atendente com mais de dois anos na empresa.

Fruto de muito trabalho

O proprietário ressalta que a inauguração da terceira loja é fruto de muito esforço e um trabalho de dez anos. A escolha da região foi estratégica, afinal as ouras duas lojas estão distantes do Bairro Nova Aquidauana.

"Há dez anos nós estamos na luta. Começamos pequenos e, com o tempo, fomos melhorando a nossa estrutura. A nossa primeira filial, fez um ano em novembro e, graças a Deus, depois de mais um ano, temos a terceira loja, agora na Nova Aquidauana. Eu montei pensando no pessoal da região, da Vila Trindade, Vila Bancária, que é um pessoal que estava um pouco distante das nossas outras lojas”, disse.

Grato pelas conquistas, o empresário não esquece de seus fiéis clientes e equipe. “Agradeço primeiramente a Deus e a Nossa Senhora, porque sem eles a gente não chegaria onde a gente está. A minha esposa, que se não estivesse ao meu lado desde o começo, eu não estaria aqui. Minha equipe que não é só meus dois braços, como as minhas duas pernas também. Nós somos uma família aqui e, graças à nossa união, chegamos aqui. E, claro, aos meus clientes, desejando um feliz Natal e um próspero Ano Novo, porque a nossa loja está tomando a proporção que tem graças a cada um de vocês", falou. 

Funcionamento

A Casa de Carne, neste final de ano, funcionará no horário de expediente normal na Loja 1 e na Loja 2, das 7h às 19h. A loja da Nova Aquidauana funcionará de terça a domingo, no domingo até 12h e, durante a semana, estará fechada para o almoço do 12h30 às 14h30. 

Loja 1 - Rua Oscar Trindade de Barros, 111, bairro Serraria - Aquidauana. Telefone: (67) 3241-3348.

Loja 2 - Avenida Manoel Murtinho, 1765, bairro Centro - Anastácio. Telefone: (67) 3245-4303.

Loja 3 - Rua 13, s/n, em frente da antiga pista de MotoCross, bairro Nova Aquidauana - Aquidauana. Telefone: (67) 3241-7192.

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