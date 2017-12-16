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Desaparecimento

Jovem sai para ir ao banco e desaparece em Aquidauana

Vítima teria passado na casa de três pessoas e foi vista pela última vez no Jardim Aeroporto

Daniele Valentin

Publicado em 16/12/2017 às 11:00

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A família de Fernanda Zanuncio, de 22 anos, vive um dilema depois que a jovem saiu de casa para ir ao banco na manhã de ontem, sexta-feira (15), e não retornou mais. A jovem e o namorado, que estão juntos há três meses, moravam em Campo Grande e chegaram em Aquidauana na última terça-feira (12).

Segundo o namorado, Fernanda saiu de casa falando que iria ao Banco do Brasil, mas não foi. A jovem teria ido à casa de uma amiga, e saiu dizendo que passaria na residência de um primo.

Porém, Fernanda teria ido direto para a casa de uma professora no Bairro Jardim Aeroporto, onde teria ficado até às 17h40.

Em contato com a professora, ela informou que se ofereceu em levar Fernanda para casa, mas a jovem teria dito que o namorado iria buscá-la na frente do asilo.

Segundo o namorado de Fernanda, ela toma remédio controlado. Os pais da jovem moram na fazenda Iguaçu e desesperados estão vindo para a cidade para acompanhar as buscas.

Os familiares já procuraram por Fernanda na casa de parentes, em hospitais e amigos, mas ninguém tem informações.

A Polícia Civil investiga o caso.

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