Jovem desaparecida é encontrada deitada em mato próximo a Lagoa Comprida

Surto
Ela foi levada à unidade hospitalar para a realização de exames
Na noite do último sábado (16), por volta das 22h38, a jovem Fernanda Zanunzio, de 22 anos, desaparecida desde a última sexta-feira (15), foi encontrada com vida. As informações são de um amigo do casal.
Informações preliminares dão conta de que, quando encontrada, ela foi encaminhada à unidade hospitalar para a realização de exames, uma vez que a mesma fazia uso de remédios controlados e o seu desaparecimento pode ter sido um surto.
Fernanda estava deitada no meio do mato ao lado da escola CAIC, que faz fundo com a Lagoa Comprida.
Até o momento, não há novas informações sobre o caso.
Desaparecimento
A família de Fernanda Zanuncio vive um dilema depois que a jovem saiu de casa para ir ao banco na manhã de sexta-feira (15), e não retornou mais. A jovem e o namorado, que estão juntos há três meses, moravam em Campo Grande e chegaram em Aquidauana na última terça-feira (12).
Segundo o namorado, Fernanda saiu de casa falando que iria ao Banco do Brasil, mas não foi. A jovem teria ido à casa de uma amiga, e saiu dizendo que passaria na residência de um primo.
Porém, Fernanda teria ido direto para a casa de uma professora no Bairro Jardim Aeroporto, onde teria ficado até às 17h40.
Em contato com a professora, ela informou que se ofereceu em levar Fernanda para casa, mas a jovem teria dito que o namorado iria buscá-la na frente do asilo.
Segundo o namorado de Fernanda, ela toma remédio controlado. Os pais da jovem moram na fazenda Iguaçu e desesperados estão vindo para a cidade para acompanhar as buscas.
Os familiares já procuraram por Fernanda na casa de parentes, em hospitais e amigos, mas ninguém tem informações.
A Polícia Civil investiga o caso.
*Matéria atualizada às 07h22 para acrécimo de informações
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