Jovens quebram vidro de carro e levam pertences de três mulheres

Três mulheres que estavam no Bairro Alto durante a madrugada deste domingo (17) tiveram seus pertences furtados após dois jovens quebrarem o vidro do carro em que estavam.

De acordo com o boletim de ocorrência, os indivíduos quebraram o vidro do veículo com a ajuda de uma pedra e, de lá, subtraíram uma bolsa contendo documentos, dinheiro e celulares de L. de Q., B. de O. N. e D. F. M..

Após atender o caso, a Polícia Militar foi informada de que havia um jovem oferecendo um aparelho celular em frente ao Clube ARPA. A equipe se deslocou até o local e o ladrão, identificado como C. O. G., confessou ter praticado o furto e entregou um iPhone 7. Ele ainda disse que os demais objetos estavam em posse de seu primo, J. da S. G., que também foi abordado em sua residência e relatou ter ficado com um iPhone 6.

A bolsa foi encontrada em frente da casa do primo, em meio a vegetação.

Ambos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia de Aquidauana e responderão pelos crimes de furto e receptação.