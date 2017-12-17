Tarde de domingo poderá ser de trovoadas e pancadas de chuva em Aquidauana, diz Inmet

A tarde deste domingo (17) poderá ser chuvosa no município de Aquidauana, conforme divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com os dados, atualizados na manhã de hoje, a manhã e a noite terão o céu parcialmente nublado, enquanto que, durante a tarde, poderão haver trovoadas e pancas de chuva isoladas.

A temperatura mínima prevista para este último dia do final de semana é de 23ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 36ºC.