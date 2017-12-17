Tarde de domingo poderá ser de trovoadas e pancadas de chuva em Aquidauana, diz Inmet

Meteorologia
A temperatura mínima prevista para este último dia do final de semana é de 23ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 36ºC
A tarde deste domingo (17) poderá ser chuvosa no município de Aquidauana, conforme divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
De acordo com os dados, atualizados na manhã de hoje, a manhã e a noite terão o céu parcialmente nublado, enquanto que, durante a tarde, poderão haver trovoadas e pancas de chuva isoladas.
A temperatura mínima prevista para este último dia do final de semana é de 23ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 36ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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