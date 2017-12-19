Criança e adolescentes estupradas por 'Pardal' recebem auxílio do Conselho Tutelar

A equipe de reportagem do jornal O Pantaneiro conversou com o delegado Antônio Ribas Jr, responsável pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), que está à frente do caso, a respeito do acontecido. Segundo Ribas, o atendimento às menores começou logo após a abordagem.

Uma criança de 11 anos, e as adolescentes de 12 e 15 anos, supostamente estupradas por Aldemir de Oliveira Falcão de Souza, o 'Pardal', recebem o auxílio do Conselho Tutelar de Aquidauana. Os nomes das vítimas são mantidos em sigilo, como previsto no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

"A Polícia Militar acionou o Conselho Tutelar após a abordagem e, inclusive, uma Assistente Social acompanhou as declarações. As menores já estão sendo atendidas pelos conselheiros e, posteriormente, os relatórios elaborados serão adicionados ao processo", pontuou.

Sobre o caso, ele ainda informou que as famílias das vítimas também serão investigadas. "Eventual negligência por parte dos pais ou responsáveis, no que se refere a deixar as filhas saírem sozinhas de casa durante a noite, ou não tomar os cuidados necessários para a educação das mesmas, também será apurada neste mesmo inquérito", finalizou.

Caso

Um homem de 29 anos, identificado como Aldemir de Oliveira Falcão de Souza, foi preso na tarde da última segunda-feira (18) por estupro de uma criança de 11 anos, duas de 12 e uma adolescente de 15 anos. Conforme a Polícia Civil, com um BMW, o homem aliciava, embriagava, drogava e em seguida estuprava as vítimas.

A Agência Local de Inteligência - Serviço Reservado da PM -, já havia recebido diversas denúncias de que um homem em uma BMW 320I de cor prata, circulava por bairros de Aquidauana para aliciar crianças e adolescentes para o uso drogas, bebidas e abuso sexual.

Por volta das 17h50, após novas informações a PM acionou equipes da Rotai (Rondas Ostensivas Táticas do Interior) e Getam (Grupamento Especializado Tático de Ações Motorizadas), que depois de campana abordaram o suspeito quando saía da Vila Trindade e seguia para o Bairro Nova Aquidauana.

O homem desceu do carro com a bermuda aberta, segurando com uma das mãos, e no interior do veículo estavam quatro meninas, uma delas completamente embriagada. Em buscas no veículo, os policiais encontraram vários preservativos, duas porções de maconha e latas de cerveja. O Conselho Tutelar foi acionado e a polícia retornou à casa localizada na Vila Trindade.

Na residência, os militares encontraram mais 18 preservativos, quatro porções de maconha, chinelo de uma das crianças, três vibradores, cinco géis lubrificantes, duas lingeries, cinco garrafas de cachaça, vodka, energéticos, além de oito latas de cerveja. O homem foi preso e permaneceu em silencio, pois só falaria na presença de um advogado.

Durante declarações, uma das vítimas disse que a adolescente de 15 anos recebia dinheiro para levar as demais crianças até o local combinado.

Segundo relato de outra vítima de 11 anos, após ser embriagada teria sido trancada em um quarto e segurada por outra adolescente de 12 anos, para ser estuprada pelo suspeito. O estupro ocorreu enquanto as demais consumiam bebidas no sofá da sala.

Todas as meninas foram levadas até o Imol (Instituto Médico de Odontologia Legal) para exames que compravam os abusos. Vale lembrar, que independentemente se a relação sexual foi consentida pelas adolescentes, três são menores de 14 anos, o que configura o crime de estupro de vulnerável.