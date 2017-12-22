Confira o que abre e fecha em Aquidauana no Natal e Ano Novo

Informação
Maioria dos serviços funcionará normalmente
As festas de final de ano costumam gerar muitas dúvidas sobre o que abre e fecha entre os dias 24 e 31 de dezembro. A equipe de reportagem do jornal O Pantaneiro listou os principais comércios e instituições procuradas pela população.
O presidente do Sindicato do Empregados no Comércio de Aquidauana e Região, Douglas Rodrigues, ressalta que o comércio funcioná, nos dias 24 e 31 de dezembro até as 16h30, com os devidos pagamentos de horas extras.
Confira o que abre e fecha:
Prefeitura - Os serviços serão interrompidos no dia 22.12.2017 e deverão retornar no dia 15.01.2018;
Fórum - Os serviços foram interrompidos no último dia 20.12.2017 e deverão retornar no dia 07.01.2018;
Sanesul - O serviço não será interrompido;
Lojas - No dia 24.12.2017, o comércio de Aquidauana deverá funcionar até 16h30. O atendimento normal volta no dia 26.12.2017, no horario comercial;
Farmácias - No dia 24.12.2017, as farmácias de Aquidauana deverão atender até às 20h. O atendimento normal retornará no dia 26.12.2017.
Supermercados - O horários será estendido até as 18h, divididos em dois turnos.
Delegacia - O serviço funciona em ritmo de plantão.
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