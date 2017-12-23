Dupla briga para entrar em presídio de Aquidauana

Vias de fato
Além de embriaguez, um interno de 34 anos apresentava um sangramento no dedo do pé direito
Dois internos, de 34 e 44 anos, brigaram na porta do Presídio Semiaberto de Aquidauana na noite desta sexta-feira (22) tentando entrar na unidade prisional. Dupla teria sido impedida por agentes, por estarem bêbados.
Conforme o boletim de ocorrência, equipe Rotai (Rondas Ostensivas Táticas do Interior) foi acionada, pois dois internos teriam entrado em vias de fato.
No local, os militares notaram uma aglomeração e um princípio de tumulto. Os envolvidos seriam dois internos, que insistentemente tentavam entrar, mas que foram impedidos pelos agentes por estarem em visível estado de embriaguez alcoólica.
Além da embriaguez, o interno de 34 anos apresentava um sangramento no dedo do pé direito e marcas nas vestes como se já tivesse caído ao solo, ou seja, já chegou ao semiaberto com a lesão.
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