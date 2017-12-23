Dupla briga para entrar em presídio de Aquidauana

Dois internos, de 34 e 44 anos, brigaram na porta do Presídio Semiaberto de Aquidauana na noite desta sexta-feira (22) tentando entrar na unidade prisional. Dupla teria sido impedida por agentes, por estarem bêbados.

Conforme o boletim de ocorrência, equipe Rotai (Rondas Ostensivas Táticas do Interior) foi acionada, pois dois internos teriam entrado em vias de fato.

No local, os militares notaram uma aglomeração e um princípio de tumulto. Os envolvidos seriam dois internos, que insistentemente tentavam entrar, mas que foram impedidos pelos agentes por estarem em visível estado de embriaguez alcoólica.

Além da embriaguez, o interno de 34 anos apresentava um sangramento no dedo do pé direito e marcas nas vestes como se já tivesse caído ao solo, ou seja, já chegou ao semiaberto com a lesão.