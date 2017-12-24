Véspera de Natal amanhece nublada e instabilidade traz frente fria a MS

O clima em Mato Grosso do Sul, deste domingo (24) até a próxima quarta-feira (27), permanece instável e com previsão de frente fria a partir de amanhã, segunda-feira (25), data em que se comemora o Natal, no mundo inteiro. As temperaturas variam entre 22°C e 35°C.

Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) o alerta é que, neste domingo , as áreas de instabilidade se aprofundem, promovendo maior potencial de chuvas intensas e fenômenos associados como rajadas de vento, trovoadas e queda de granizo localizado.

Na segunda-feira (25), a passagem de uma frente fria pelo litoral de SP seguido de uma massa de ar frio provoca declínio de temperatura especialmente no sul do Estado.

Na terça e na quarta-feira (27), as temperaturas voltam a elevar-se lentamente e observam-se as instabilidades com pancadas isoladas de chuva em todo estado no período da tarde e início da noite.