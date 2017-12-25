Com uma arma, mãe e avô buscam criança na casa do pai na véspera do Natal

Um homem de 30 anos procurou a Polícia Civil de Aquidauana depois de ter sido agredido pela ex-mulher de 25 anos e ameaçado com uma arma pelo ex-sogro de 45 anos. O crime ocorreu na véspera de Natal, no Bairro São Pedro.

Conforme o boletim de ocorrência, a homem foi casado com a suspeita e do relacionamento teve uma filha, que costuma passar os fins de semana com o pai.

Porém, na noite do 24 de dezembro, a mãe da criança e o avô foram buscar a menina, com uma arma. O avô da criança teria mostrado uma arma, enquanto a ex-mulher agredia o marido a tapas.

O crime foi registrado como ameaça e vias de fato.