Com uma arma, mãe e avô buscam criança na casa do pai na véspera do Natal

Aquidauana
Antes de sair com a filha, mulher teria agredido o ex-marido
Um homem de 30 anos procurou a Polícia Civil de Aquidauana depois de ter sido agredido pela ex-mulher de 25 anos e ameaçado com uma arma pelo ex-sogro de 45 anos. O crime ocorreu na véspera de Natal, no Bairro São Pedro.
Conforme o boletim de ocorrência, a homem foi casado com a suspeita e do relacionamento teve uma filha, que costuma passar os fins de semana com o pai.
Porém, na noite do 24 de dezembro, a mãe da criança e o avô foram buscar a menina, com uma arma. O avô da criança teria mostrado uma arma, enquanto a ex-mulher agredia o marido a tapas.
O crime foi registrado como ameaça e vias de fato.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS