Cliente chega para comprar cerveja e celular de comerciante some do balcão

Aquidauana
Um suspeito do crime chegou a ser localizado, mas aparelho não foi encontrado
Uma comerciante de 38 anos procurou a Policia Civil de Aquidauana para denunciar o furto de seu celular na madrugada desta terça-feira (26). O aparelho teria desaparecido após a entrada e saída de um cliente de uma conveniência do Bairro Alto.
Conforme o boletim de ocorrência, por volta das 4h um cliente conhecido na conveniência entrou querendo comprar cerveja, mas a marca desejada estava em falta. O homem deixou o local em seguida e a dona do local percebeu a falta do aparelho de telefone que estava no caixa da conveniência.
A Polícia Militar foi acionada e em buscas localizou o suspeito, porém em usca pessoal os militares não encontraram o celular. O caso foi registrado como furto.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS