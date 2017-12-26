Cliente chega para comprar cerveja e celular de comerciante some do balcão

Uma comerciante de 38 anos procurou a Policia Civil de Aquidauana para denunciar o furto de seu celular na madrugada desta terça-feira (26). O aparelho teria desaparecido após a entrada e saída de um cliente de uma conveniência do Bairro Alto.

Conforme o boletim de ocorrência, por volta das 4h um cliente conhecido na conveniência entrou querendo comprar cerveja, mas a marca desejada estava em falta. O homem deixou o local em seguida e a dona do local percebeu a falta do aparelho de telefone que estava no caixa da conveniência.

A Polícia Militar foi acionada e em buscas localizou o suspeito, porém em usca pessoal os militares não encontraram o celular. O caso foi registrado como furto.