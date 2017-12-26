‘Não sei se penso no ano novo ou no rio', moradores se preocupam com nível do Rio Aquidauana

O morador José Duarte, de 59 anos, mora na Rua Cândido Mariano há mais de 20 anos. Segundo o aposentado, uma chuva forte já será capaz de fazê-lo transbordar.

A previsão de pancadas de chuva para a semana inteira, aumenta a preocupação de moradores próximos ao Rio Aquidauana. Nesta terça-feira (26) o volume de água do rio atinge a margem de 7,10 metros, quando o nível normal é de cinco metros. Em novembro, o nível do rio ultrapassou 7,16.

“Esse rio está me preocupando, não sei se eu penso em final do ano ou penso nele, pois dá onde ele está pra ele chegar aqui em casa é mais uma chuva boa”, explica.



No mês de novembro, o Rio chegou aos 7,16 metros e gerou alerta de saída de casa a qualquer momento. De 1º a 30 de novembro choveu 380,6 milímetros, em Aquidauana, o que corresponde a 137,5% a mais do que o esperado para todo o mês.

No ultimo dia 5 de zembro, conforme o coordenador municipal de Defesa Civil, Mário Ravaglia de Oliveira, o nível do Rio Aquidauana registrou a marca de 6,6 metros, medida que permanecia acima do normal.

A virada do ano se aproxima e moradores só querem entrar em 2018 de forma tranquila. “Tomara que ele fique por aí mesmo e baixe. Só queremos passar a virada em casa e tranquilo”, finalizou o morador.

O Rio Aquidauana é um dos rios que mais sofre em decorrência do acentuado volume de chuvas que caracterizam a primavera e o verão da região pantaneira. Neste momento de alerta, equipe dos Bombeiros em parceria com a Defesa Civil Municipal de Aquidauana e o 9º Batalhão de Engenharia de Combate “Carlos Camisão” somam esforços para atender a necessidade da comunidade, principalmente da população ribeirinha.