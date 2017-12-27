Homem é agredido atrás da rodoviária e levanta suspeita de tentativa de homicídio

Por volta de 12h desta quarta-feira (27), um homem de 34 anos, identificado como V. L. da S., foi agredido atrás da Estação Rodoviária de Aquidauana, no Bairro Alto, e levantou suspeitas de uma possível tentativa de homicídio.

De acordo com o boletim de ocorrência, oficiais da Polícia Militar foi acionada para atender o crime e, ao chegarem no local, encontraram a vítima com cortes no dedo indicador da mão esquerda, no pescoço e no rosto, do lado direito.

Para a equipe policial, a vítima informou que o autor das agressões seria um estranho, posteriormente identificado como M. M., também de 34 anos. Ele teria cometido o crime e, momentos depois, tomado rumo ignorado.

Por conta da gravidade dos ferimentos, o homem foi levado ao PS Municipal para os procedimentos cabíveis.