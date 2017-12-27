Pré-matrícula em escolas estaduais e integrais de Aquidauana e Anastácio vão até domingo

A pré-matrícula nas escolas de ensino fundamental e médio em tempo integral da rede estadual de Mato Grosso do Sul termina no próximo domingo (31). No estado, 29 escolas deverão ter jornada integral, entre elas a E.E. Felipe Orro, em Aquidauana, e a E. E. Roberto Scaff, em Anastácio.

A SED (Secretaria de Estado de Educação) publicou no Diário Oficial de ontem, terça-feira (26), a resolução que trata implantação, estrutura e funcionamento da educação integral. Segundo a resolução, as 29 escolas, em 19 municípios, deverão ter jornada integral diária de, no mínimo, nove horas de efetivo trabalho escolar e cumprimento de 200 dias letivos.

Para o ensino fundamental, os pais de alunos poderão procurar a E. E. Felipe Orro, em Aquidauana. Para o ensino médio, a opção é a E. E. Roberto Scaff, em Anastácio.

Por dia, serão 11 tempos de aprendizagens com duração de 50 minutos cada. O currículo é composto de componentes da Base Nacional Comum, da parte diversificada e das atividades integradoras, com estudo orientado, atividades eletivas e práticas de convivência e socialização.

A pré-matrícula deve ser realizado pelo site da Matrícula Digital. Outras informações podem ser obtidas pelo 0800-6470028.